Бывший тренер юношеской сборной России и молодежки ЦСКА Александр Гришин, в настоящее время тренирующий "Казанку", госпитализирован с воспалением легких.
- Лежу в больнице с воспалением легких. Это не коронавирус. Не знаю, надолго ли я тут. Уже 2 дня врачи ничего не делают. Дышать тяжко, а в остальном все хорошо, - передает слова Гришина Sport24.
49-летний Гришин также работал главным тренером в Латвии - его клубом был юрмальский "Спартак" - и ассистировал в команде Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск".
Гришин попал в больницу с воспалением легких
Экс-тренер юношеской сборной России и молодежной команды ЦСКА Александр Гришин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".
Фото: ПФК ЦСКА
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