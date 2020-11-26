"Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть", - сказал Соболев.
Напомним, что после возвращения из сборной России в "Спартак" стало известно о травме колена у Соболева. Позже игроку сделали операцию в Италии.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Источник: "СЭ"
Соболев: через три-четыре недели смогу уже играть
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о восстановлении после операции.
Фото: ФК "Спартак"
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