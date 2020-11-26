Соболев: через три-четыре недели смогу уже играть

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о восстановлении после операции.
Фото: ФК "Спартак"
"Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть", - сказал Соболев.

Напомним, что после возвращения из сборной России в "Спартак" стало известно о травме колена у Соболева. Позже игроку сделали операцию в Италии.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Соболев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Эджуке: российские команды действуют в основном от обороны, "паркуют автобус"
Источник: Газизов может покинуть "Спартак" в ближайшее время 4
Источник: Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой в адрес Черчесова
Нойер побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Комиссия РФС признала ошибку Карасева при назначении пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом" 8
Зидан: смерть Марадоны - большая потеря для футбола
Матчи 16 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
РФС намерен разрешить конфликт Черчесова с клубами 6
Дзюба: обсудили с Черчесовым нашу ситуацию. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески 14
Соболев рассказал о ситуации с травмой в сборной 5
Соболев: через три-четыре недели смогу уже играть 3
ЦСКА - "Фейеноорд". Где смотреть матч онлайн 26 ноября 2020
Источник: РФС не планирует увольнять Черчесова 14
Карпин - о Марадоне: покойся с миром, величайший
Официально: Попов - спортивный директор "Спартака"
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины
Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА 4
Источник: РФС может отправить Черчесова в отставку и назначить Бердыева 22
Канчельскис - о Марадоне: он творил такие шедевры, которых не делали ни Месси, ни Роналду, ни Пеле
Пирло - о смерти Марадоны: уходит бог футбола
Николич: уважаю Черчесова как коллегу и не буду комментировать его высказывание о Миранчуке 2
Орлов: Черчесов захотел стать Макаренко по отношению к Дзюбе, и всё без него проиграл 11
Виллаш-Боаш предложил изъять из обращения во всех командах игровой номер "10" в память о Марадоне 16
Геркус: я ошибался в своей оценке Николича. Он смог выстроить почти идеальную оборону 5
Хиддинк: Марадона показался болельщикам, и меня от рева толпы чуть ветром не сдуло!
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Николич - журналисту: "Локо" повезло? У нас 2 очка против "Атлетико". А вы как думаете, так и пишите 3
Квартет лидеров остается на своих местах. Обзор 24-го тура ФНЛ
Ибрагимович: Марадона не умер, он бессмертен. Он будет жить во веки веков
Игнатьев - о судействе матча ЛЧ с "Атлетико" без желтых карточек: в России давным-давно было бы удаление
Все новости
-