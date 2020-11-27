Кухарчук: Это'о никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен

Нападающий "Химок" Илья Кухарчук, ранее выступавший за махачкалинский "Анжи", поделился воспоминаниями о совместной работе с Самюэлем Это'о и Роберто Карлосом.

Фото: ФК "Анжи"

Напомним, что Это'о защищал цвета "Анжи" с 2011 по 2013 год. Роберто Карлос выступал в махачкалинской команде на год меньше - в 2011-2012 годах.



- Играть с Это’о и Карлосом было очень круто. Простой парень из Костромы играет с такими звездами, на которых смотрел в детстве по телевизору. Болел за Бразилию на чемпионате мира — и тут Роберто Карлос в одной команде со мной. Потом смотришь, человек, который играл в "Барселоне", и теперь он с тобой рядом. Это сейчас я понимаю, как было круто. На тот момент думал, "ну, окей". Я ведь до этого в Казани был и там тоже были звезды. Семак и Домингес — это ведь тоже уровень.



Я приехал в "Анжи" как раз в то время, когда туда начали приезжать звезды, и, казалось, так будет всегда. На тот момент я все-таки до конца не понимал и не ощущал, с какими людьми работаю. Сейчас, да, я это все понимаю. Надо было цепляться за каждую возможность, подходить и спрашивать советы. Хоть я так и делал, но все равно недостаточно.



- С Это’о у тебя схожая позиция на поле. От него был подсказ?



- Да, когда я подходил к нему с вопросами, он никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен. Когда заканчивалась тренировка, он мог подойти и похвалить, или сказать, где прибавить, что я делаю не так, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.