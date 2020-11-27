Кухарчук: Это'о никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен

Нападающий "Химок" Илья Кухарчук, ранее выступавший за махачкалинский "Анжи", поделился воспоминаниями о совместной работе с Самюэлем Это'о и Роберто Карлосом.
Фото: ФК "Анжи"
Напомним, что Это'о защищал цвета "Анжи" с 2011 по 2013 год. Роберто Карлос выступал в махачкалинской команде на год меньше - в 2011-2012 годах.

- Играть с Это’о и Карлосом было очень круто. Простой парень из Костромы играет с такими звездами, на которых смотрел в детстве по телевизору. Болел за Бразилию на чемпионате мира — и тут Роберто Карлос в одной команде со мной. Потом смотришь, человек, который играл в "Барселоне", и теперь он с тобой рядом. Это сейчас я понимаю, как было круто. На тот момент думал, "ну, окей". Я ведь до этого в Казани был и там тоже были звезды. Семак и Домингес — это ведь тоже уровень.

Я приехал в "Анжи" как раз в то время, когда туда начали приезжать звезды, и, казалось, так будет всегда. На тот момент я все-таки до конца не понимал и не ощущал, с какими людьми работаю. Сейчас, да, я это все понимаю. Надо было цепляться за каждую возможность, подходить и спрашивать советы. Хоть я так и делал, но все равно недостаточно.

- С Это’о у тебя схожая позиция на поле. От него был подсказ?

- Да, когда я подходил к нему с вопросами, он никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен. Когда заканчивалась тренировка, он мог подойти и похвалить, или сказать, где прибавить, что я делаю не так, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Кухарчук Химки Анжи Роберто Карлос Это’О
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Акино: "Спартак" - потрясающий клуб. Но мы с ним не контактировали 2
Глушаков: не думаю, что невызов Дзюбы - это решение только Черчесова 3
"Ростов" станет учредителем нового регбийного клуба
"Так до конца и не понял, почему не попадал в состав при Гунько". Интервью вингера "Химок" Кухарчука, поигравшего с Это’О
Терехин: после прихода Шварца у команды появилось движение. Надо дать поработать
Кухарчук: однажды ко мне подошел "спартаковский" болельщик и сказал: "Вы же из "Химок"? Добро пожаловать в систему" 3
Глушаков: осталось непонимание, почему Черчесов не взял меня на домашний ЧМ 2
Кухарчук: Это'о никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен
Источник: вскрытие показало, что сердце Марадоны было в 2 раза больше обычного размера 4
"Мне было обидно, что я не играю". Кухарчук - о периоде Гунько в "Химках"
Источник: "Спартак" ведет переговоры о переходе перуанского опорника Акино 1
Терехин: "Ростов" - хорошая команда. Всё стабильно - идут в пятерочке, берут игроков, продают и зарабатывают 1
Кухарчук: звонили незнакомые мне люди. Предлагали, например, заработать желтую карточку 5
"Манчестер Сити" не будет покупать Месси в зимнее трансферное окно
Кухарчук: как Глушаков проставился после прихода в команду? Мы поехали в отличную баню 2
Ещенко: Кокорину нужно забить, чтобы заиграть 9
Мостовой: Шварц не является большим специалистом, он приехал на готовый материал 11
Новиков-старший вернулся из тренерского штаба "Динамо" в клубную академию
"Арсенал" - "Зенит". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020 1
Дивеев, Глебов и Маслов - в числе претендентов на премию молодому игроку "Первая пятерка"
Гонка ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», битва за топ-4 «Ростов» – «Динамо» и матч жизни «Уфы». Интриги 16 тура РПЛ
"Барселона" договорились о сокращении зарплат футболистов на текущий сезон на 122 млн евро 5
Акавов: покупка Урунова за 1 млн евро — удачная инвестиция 24
Тедеско — о схеме в 4 защитника: думаю, мы будем наигрывать такие варианты на зимних сборах
Глушаков не верит в чемпионство "Спартака" 21
Пике: надеемся, что Месси останется в "Барселоне" 3
"Он ассоциируется у меня с любовью к футболу". Тедеско — о Марадоне 1
ФИФА попросила все ассоциации почтить память Марадоны минутой молчания
Спортивный директор "Аталанты" рассказал о самочувствии Миранчука
Уткин: Баста сразу сдулся в истории с Карпиным 28
Все новости
-