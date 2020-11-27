- "Спартак" - потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с "Леоном" до июня 2021 года, - передает слова Арриолы Sport24.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" ведет с мексиканским "Леоном" переговоры о переходе 25-летнего опорного полузащитника сборной Перу Педро Акино в ближайшее трансферное окно.
Агент Акино: "Спартак" - потрясающий клуб. Но мы с ним не контактировали
Агент перуанского опорного полузащитника Педро Акино Хорхе Арриола прокомментировал информацию об интересе московского "Спартака" к его клиенту.
Фото: Getty Images
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