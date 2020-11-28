"Очень непростой матч был, как мы и ожидали. Однако мы хорошо знали, во что и как Мурад Мусаев будет играть, были готовы к этому. Играли вторым номером, потому что первым против "Краснодара" действовать было было глупо. Футболисты доигрывали каждый эпизод до конца, выполняли все установки без паники. Еще раз скажу, что мы справились полностью с нашими задачами", - сказал Черевченко.
"Химки" обыграли "Краснодар" в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:0. Матч проходил на "Арене Химки". Единственный гол во встрече забил Мохамед Конате.
Подмосковный клуб одерживает уже третью победу подряд. "Химки", набрав 18 очков, поднялись на 11-е место, оторвавшись от зоны стыковых матчей на 4 очка.
Следующий матч у "Химок" в Москве 6 декабря против ЦСКА.
Источник: Sport24
Черевченко: первым номером против "Краснодара" было бы глупо действовать
Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал победный результат своей команды в матче против "Краснодара" (1:0).
Фото: ФК "Химки"
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