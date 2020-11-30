"Не слышал ни разу", - сказал Мещеряков.
Ранее появилась информация, что коронавирусом заразились игроки "Локомотива" Крыховяк, Миранчук и Куликов, а также несколько представителей клуба.
Завтра "Локомотив" сыграет в Лиге чемпионов с "Зальцбургом". Начало матча в 20:55 мск.
Источник: "СЭ"
Мещеряков отреагировал на информацию о коронавирусе в игроков "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о COVID-19 в клубе.
Фото: Sportbox
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