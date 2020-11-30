"Зенит" в последние годы лучшая команда страны, да еще игра на выезде. Но нашему клубу надо расти, добиваться высоких результатов, в перспективе выиграть Кубок. Игра нескоро, в следующем году. Будем готовиться, в Кубке все возможно.
Я знаю, что "Арсенал" уже выбивал "Зенит" из Кубка России, один из мячей за петербуржцев забил мой знакомый Милан Родич", - сказал Джорджевич.
Лука Джорджевич выступает за тульский "Арсенал" на правах аренды из московского "Локомотива". В этом сезоне у него 6 матчей за тульскую команду и один забитый гол.
Черногорский нападающий играл и за "Зенит". В составе "сине-бело-голубых" Джорджевич провел 30 матчей и забил 3 мяча.
Команды встречались в минувшие выходные. Игра в Туле закончилась со счетом 0:0.
Игра 1/8 финала Кубка России между "Зенитом" и "Арсеналом" должна состояться в феврале следующего года.
Источник: пресс-служба ПФК "Арсенал"
"Зенит" в последние годы лучшая команда страны". Джорджевич - о кубковом матче с петербуржцами
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
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