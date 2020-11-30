28-летний форвард Ахмед Муса может пополнить состав ЦСКА, сообщают нигерийские СМИ. По информации источника, клуб и игрок уже договорились о контракте по схеме "2+1", и на следующей неделе должен состояться медицинский осмотр.
Нигерийский нападающий Ахмед Муса 26 октября стал свободным агентом, покинув клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". С января 2012 по июль 2016 года, а также с января по июнь 2018 года, форвард выступал за московский ЦСКА.
Источник: Owngoalnigeria
Источник: Муса согласовал контракт с ЦСКА
Нигерийский форвард Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, медосмотр намечен на следующую неделю.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!