Боярский: "Спартак" обязательно отвалится от чемпионской гонки

Болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился своим мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" обязательно отвалится, до конца красно-белые не смогут продержаться. В какой-то момент у них начнется серия поражений. Думаю, "Зенит" будет набирать, а "Спартак" терять. У ЦСКА достаточно ровная позиция, но "Зенит" все равно будет лидировать", - сказал Боярский.

В текущем сезоне РПЛ первое место занимает "Зенит", у которого 32 очка. На второй позиции ЦСКА, третий - "Спартак", у которых также по 32 очка после 16-ти туров.

В следующем матча "Зенит" на своем поле примет "Урал". Матч состоится 5 декабря. В этот же день "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Тамбовом", а ЦСКА на день позже примет "Химки".

Источник: "СЭ"

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Теги: Боярский Спартак Зенит ЦСКА
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