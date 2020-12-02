КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба "Сочи" Владимира Федотова на три матча. Также Федотов должен будет заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Напомним, в перерыве матча 16-го тура РПЛ "Урал" - "Сочи" Владимир Федотов выразил недовольство принятыми решениями арбитра этой встречи Станислава Васильева и получил красную карточку.
"Необходимо отметить, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. Два месяца назад рассматривался инцидент в матче с "Краснодаром". За подобное нарушение были применены санкции", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Владимир Федотов пропустит все оставшиеся матчи "Сочи" в этом году. У команды остались игры против "Ахмата" (7 декабря), "Спартака" (12 декабря) и "Динамо" (16 декабря).
Источник: РИА Новости
Главный тренер "Сочи" Федотов получил дисквалификацию на 3 матча
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов пропустит ближайшие 3 матча своей команды за инцидент в матче против "Урала".
Фото: ФК "Сочи"
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