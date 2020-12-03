Агент: Федун и Газизов просто не сработались. Такое бывает

Агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможном уходе генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова из московского клуба.
Фото: Vesti.Ru
"Обвинять Газизова во всех грехах не стоит. Главное – результат, а команда идет в топ-3.Думаю, Федун и Газизов просто не сработались. Такое бывает. Уверен, Шамиль найдет себе применение, а в "Спартаке" найдут компетентного человека на его должность", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Газизов покинет "Спартак" этой зимой. Также отмечалось, что стороны решили вопрос по компенсации за досрочный разрыв контракта.

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

В ближайшем матче чемпионата России красно-белые на своем поле сыграют с "Тамбовом". Встреча состоится 5 декабря.

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Теги: Газизов Спартак Маньяков
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