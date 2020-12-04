Белорусский полузащитник "Астаны" может перейти в "Ротор"

Хавбек "Астаны" и сборной Белоруссии Иван Маевский может продолжить карьеру в России.

Фото: ФК "Астана"

По информации источника, в услугах 32-летнего игрока заинтересован "Ротор" и лично главный тренер команды Александр Хацкевич. Сообщается, что волгоградский клуб уже провел предварительные переговоры с Маевским, контракт которого с "Астаной" подходит к концу.



Напомним, что ранее Иван уже играл в России. В 2015–2016 годах он защищал цвета "Анжи".



В минувшем сезоне чемпионата Казахстана Маевский провел 15 матчей и забил 1 гол.



Источник: Meta-ratings.kz.