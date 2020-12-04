Белорусский полузащитник "Астаны" может перейти в "Ротор"

Хавбек "Астаны" и сборной Белоруссии Иван Маевский может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Астана"
По информации источника, в услугах 32-летнего игрока заинтересован "Ротор" и лично главный тренер команды Александр Хацкевич. Сообщается, что волгоградский клуб уже провел предварительные переговоры с Маевским, контракт которого с "Астаной" подходит к концу.

Напомним, что ранее Иван уже играл в России. В 2015–2016 годах он защищал цвета "Анжи".

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана Маевский провел 15 матчей и забил 1 гол.

Источник: Meta-ratings.kz.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Маевский Астана Сборная Белоруссии Ротор
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Нойштедтер - о клубах РПЛ в еврокубках: мы хотя бы можем играть в футбол, а кто-то не ходит на работу
"Зенит" получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с "Уралом"
Семак: график сумасшедший, особенно для сборников, у которых было семь выездов подряд 2
Суд по делу Широкова снова перенесен
Шварц поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"
Патрик Виейра уволен с поста главного тренера "Ниццы" 2
Сафонов попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored 3
Грушевский: сказал после матча президенту «Вольфсберга» – «Хорошая работа при не очень интересной игре»
ЦСКА - фанатам: все еще будет. Южный ветер еще подует 4
Источник: Неймар продлит контракт с "ПСЖ", если клуб подпишет Месси 1
Белорусский полузащитник "Астаны" может перейти в "Ротор"
Произошла замена арбитра в матче "Сочи" - "Ахмат" 1
Умер отец братьев Миранчуков 8
Муса достиг договоренности о переходе с "Галатасараем" 3
Мозес - о погоде в России: слышал, будет еще хуже. Надо привыкать
Почеттино, с которым контактировал "Зенит", ведет переговоры с "Реалом" 7
Кутепов: были варианты с "Краснодаром" и "Динамо", но Федун видит меня в "Спартаке" 15
Масалитин: возможно, ЦСКА будет поднимать тренерский вопрос 5
Президент "Урала" Иванов: "Зенит" будет уставшим, но злым после поражения в Брюгге 8
Кутепов: "Ростов" нас просто перебегал. У "Спартака" сказался на игре недонастрой 7
Защитник "Тамбова" Ойеволе: если выйдем на матч со "Спартаком", будем играть на победу 5
Губернатор Самарской области: впредь "Крылья Советов" будут жить по средствам 6
Кутепов: не отказался бы от опыта игры в атаке. Но на привычной позиции принесу больше пользы 3
Корнаухов: уровень игроков ЦСКА не позволяет им реализовывать моменты 5
Геркус - о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: соревнование по самоуничтожению, саботаж, предательство 4
Гончаренко: проблема Чалова - в открывании, Гайчу нужен месяц полноценной подготовки 10
Защитник ЦСКА Магнуссон: мы разочарованы. Так много моментов во всех матчах - и последнее место в группе 9
Писарев: впечатление, что ЦСКА и "Зенит" из двух фронтов выбрали внутренний чемпионат 15
Гончаренко: игроки меня понимают, но затем случаются провальные действия 4
Бубнов: непопадание ЦСКА в плей-офф Лиги Европы второй год подряд - очевидный провал 2
Все новости
-