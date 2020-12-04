"Клубы, которые каждый год играют в Лиге чемпионов, намного опытнее, им проще, они знают, как действовать, как играть. Поэтому я думаю, что никому жаловаться не надо. Мы ведь хотя бы можем играть в футбол, а есть люди, которые не могут ходить на работу", - приводит слова Нойштедтера Sport24.
Напомним, что по итогам 20 матчей команд из России в еврокубках в нынешнем сезоне лишь один закончился для них победой ("Краснодар" обыграл "Ренн" со счетом 1:0 в 5-м туре Лиги чемпионов). Помимо "быков" в ЛЧ от РПЛ выступают "Зенит" и "Локомотив". ЦСКА представляет Россию в Лиге Европы.
Нойштедтер - о клубах РПЛ в еврокубках: мы хотя бы можем играть в футбол, а кто-то не ходит на работу
Футболист московского "Динамо" Роман Нойштедтер высказался о неудачном выступлении российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Динамо"
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