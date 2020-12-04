По информации источника, бело-голубые готовятся сделать новое предложение по 28-летнему футболисту в зимнее трансферное окно. Минувшим летом игрок сборной Северной Македонии отказался от перехода в "Динамо", однако теперь из-за отсутствия игровой практики и предстоящего Евро-2020, на котором выступит его национальная команда, он готов сменить клуб.
В нынешнем сезоне в составе "Спортинга" Ристовски на поле не выходил. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро.
Источник: A Bola
"Динамо" готовит новое предложение по защитнику "Спортинга" Ристовски
Московское "Динамо" возобновило интерес к защитнику лиссабонского "Спортинга" Стефану Ристовски.
Фото: ФК "Спортинг"
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