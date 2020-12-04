"Какую задачу поставили перед Шварцем? Это вам Сандро пригласить надо. У "Динамо" все годы задача, если взять еще когда я играл, – попасть в еврокубки минимум.
Цель "Динамо" к столетию? Стать чемпионом. Чего тут неожиданного?" - сказал Воронин в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, что футбольный клуб "Динамо" основан 18 апреля 1923. Сто лет бело-голубым исполнится в 2023 году.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Динамо" после 16-и туров с 27-ю очками занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.
Воронин: цель "Динамо" к столетию – стать чемпионом
Экс-форвард "Динамо" Андрей Воронин, ныне работающий в московской команде в качестве тренера, рассказал, какие задачи стоят перед клубом.
Фото: ФК "Динамо"
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