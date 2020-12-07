"С каждой командой надо будет играть. опыт подсказывает, что в нужный день и час надо быть готовым к игре. Есть судьба, от которой мы не уйдем. Беру все как рабочий момент. Спокойно будем готовиться", - сказал Черчесов в комментарии на ютуб-канале сборной России.
Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Черчесов - о жеребьевке квалификации ЧМ-2022: спокойно будем готовиться
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
Фото: РФС
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