"Хорошая группа. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно. Думаю, Хорватия - один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнеров по команде", - сказал Ловрен.
Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года. Отметим, что победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую, а команды, которые займут вторые места пройдут в плей-офф отбора.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Источник: "Чемпионат"
Ловрен: Хорватия - один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва
Защитник "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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