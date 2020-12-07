"Мы попали в первую корзину и должны подтвердить статус фаворита. Наша цель - пробиться на чемпионат мира. И в этой группе мы можем добиться этого", - приводит слова Далича Index.hr.
Сегодня состоялась жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Сборная Хорватии попала в группу Н. Ее соперниками будут команды России, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года. Отметим, что победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую, а команды, которые займут вторые места пройдут в плей-офф отбора.
Наставник сборной Хорватии: мы попали в первую корзину и должны подтвердить статус фаворита
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
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