Баринов: практически все команды равны. Сборная России постарается выйти с первого места

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов оценил жеребьевку отборочной группы на чемпионат мира для нашей национальной команды.
Фото: РИА Новости
- В целом группа получилась равная. Практически все команды равны. За исключением двух соперников, которых мы на голову сильнее. Постараемся сделать все возможное и максимально подойти ко всем играм с полной концентрацией. Постараемся выйти с первого места. Будет тяжело, но мы будем стараться и биться, - передает слова Баринова официальный инстаграм сборной России.

Напомним, наша команда при жеребьевке квалификационного турнира была "посеяна" из третьей корзины. Соперниками сборной России стали Хорватия из первой корзины, Словакия из второй, Словения из четвертой, Кипр из пятой и Мальта из шестой. Чтобы завоевать прямую путевку на Чемпионат мира 2022 года, необходимо занять в отборочной группе первое место. Сборная, занявшая вторую строчку, сыграет в одном из стыковых "финале четырех", в которых будет разыграно еще 3 квоты на участие в мундиале.

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Теги: ЧМ-2022 Сборная России Баринов
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