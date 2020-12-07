- Россия и Хорватия все-таки слегка фавориты этой группы. Битва будет в каждом матче, борьба будет до последнего тура. Самые сильные качества России? Это Станислав Черчесов. Он поднял сборную, отдал все силы, дал игрокам уверенность, доказал всё на чемпионате мира, - передает слова Вайсса "Чемпионат".
Сборная России по итогам жеребьевки европейского отборочного турнира, в ходе которого будут разыграны 10 из 13 прямых путевок на мундиаль, попала в одну группу со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Напомним, что квалификацию на предыдущий ЧМ-2018 наша команда не проходила, так как он являлся для нее домашним, а на самом турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти после ничьей 2:2. Со сборной Словакии Россия играла в группе ЧЕ-21016 и уступила со счетом 1:2.
Вайсс - об отборочной группе: Россия и Хорватия все-таки слегка фавориты
Экс-главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс прокомментировал итоги жеребьевки для своей бывшей команды, которая попала в одну группу со сборной России.
Фото: Reuters
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