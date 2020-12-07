Бородюк: Хорватия на данный момент - не топ-сборная. Ее можно обыгрывать

Экс-помощник Гуса Хиддинка в сборной России Александр Бородюк прокомментировал состав группы нашей национальной команды.

Фото: РФС

- Хорватия на данный момент - это не топ-сборная. У них идет смена поколений, нет ярких звезд, которые были раньше. Сейчас это сборная, которую без сомнения можно обыгрывать, - сказал Бородюк в эфире телеканала "МатчТВ".



Сборная Хорватии два года назад стала финалистом ЧМ-2018, в финале мундиаля уступив Франции 2:4. В четвертьфинале хорватские футболисты выбили по пенальти сборную России. В розыгрыше Лиги наций 2020 года Хорватия одержала 1 победу и потерпела 5 поражений в квартете с Францией, Португалией и Швецией, чудом оставшись на третьем месте.