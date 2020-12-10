"В субботу мы ожидаем очень сложный матч. Столкнемся с сильным соперником. Если мы дадим игрокам "Зенита" много времени на принятие решений, игра получится крайне тяжелой для нас. Поэтому планируем максимально организованно действовать в обороне, сыграть смело, с высокой самоотдачей", - приводит слова Шварца пресс-служба "Динамо".
Главный тренер "Динамо" добавил, что его команда постарается агрессивно сыграть в обороне, не давая оппоненту много времени для принятия решений.
Отметим, что матч "Зенит" - "Динамо" пройдет в субботу, 12 декабря. Начало – в 19.00 мск. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очков. Московский коллектив идет четвертым с 30 пунктами в активе.
Шварц – о матче с "Зенитом": планируем максимально организованно сыграть в обороне
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!