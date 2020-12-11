"Предложения приходят из многих стран. Бразилия, Англия, Испания... Из Турции проявляют интерес. Есть предложения из Китая. Предложения поступают каждый день", - приводит слова Халка Ajansspor.
Отмечается, что к бразильцу проявляют интерес "Зенит" и "Порту", а также ряд турецких клубов – "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ" и "Трабзонспор".
Халк – о своем будущем: предложения поступают каждый день
Экс-форвард "Зенита" Халк, пребывающий в статусе свободного агента, назвал страны, в которых может продолжить игровую карьеру.
Фото: EPA
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