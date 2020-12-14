Экс-президент ФНЛ Игорь Ефремов может оказаться в "Урале" на должности заместителя президента клуба, сообщают СМИ. Напомним, Ефремов оставил пост руководителя Футбольной национальной лиги 7 декабря. По данным источника, президента "Урала" Григория Иванова и Ефремова связывают дружеские отношения, в то же время в руководстве "шмелей" в данный момент нет генерального директора и спортивного директора.
"Урал" занимает 12 строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, после 18 сыгранных туров на счету команды 20 очков.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: экс-президент ФНЛ Ефремов может занять должность заместителя президента "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов предложил бывшему президенту ФНЛ Игорю Ефремову стать своим заместителем.
Фото: РФС
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