Источник: РФС отказался переносить заседание КДК по делу Тедеско

Российский футбольный союз отказался переносить заседание КДК по делу главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что наставник красно-белых, скорее всего, получит дисквалификацию. Вопрос только в количестве матчей.

Напомним, что заседание КДК назначено на сегодня. Начало - в 15:00 мск.

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак РФС КДК Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

РФС отправил запрос в FARE по делу Тедеско 1
Миранчук вылечился от коронавируса и готов приступить к тренировкам "Аталанты"
Юран - о Кокорине: говорят, руководство "Спартака" не очень довольно подписанием контракта с ним 1
Юран: мне про возраст Урунова говорил не один человек. Да и Евсеев меня не поправил 2
Тедеско будет руководить "Спартаком" в матче с "Зенитом", КДК перенес рассмотрение его дела 5
Максименко: думаю, "Спартак" точно останется в тройке. Может быть, и выше 2
Источник: "Тамбов" переедет в Мордовию. Команду могут переименовать в ФК "Саранск" 10
Помощник спортивного директора "Фиорентины" отреагировал на информацию о возможном переходе Кокорина 3
Кафельников: не надеюсь на победу "Спартака" в матче с "Зенитом" 10
Источник: сотрудников "ПСЖ" предупредили о предстоящем трансфере Месси
Сон близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"
Экс-чиновник футбольной федерации Узбекистана: думаю, что Юран сам не понимает, о чем говорит 5
Газизов: не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина 5
Источник: "Рубин" заплатит 100 млн рублей за Грицаенко и Костюкова 1
В матче ЦСКА - "Урал" арбитр допустил три ошибки 8
ЭСК РФС не выявила ошибок арбитра в матче "Сочи" - "Спартак" 31
Газизов рассказал об особом пункте в контракте Кокорина 2
Газзаев - о Гончаренко: человек еще не умер, а вы его уже хороните 8
"Не словом, а делом". Ребров поддержал Тедеско 1
Боярский: у Кокорина не складывается в "Спартаке". Ему стоит уехать отсюда подальше 12
Официально: матч "Зенит" - "Спартак" пройдет без зрителей 11
"Бавария" начала переговоры с Команом о новом контракте
Боярский: Семаку нужно доказать свою состоятельность, потому что на него слишком много вылили помоев 5
Источник: КДК РФС не вынес решение по делу матча "Сочи" - "Спартак" 4
Массажист Кокорина: Александр очень хотел сыграть с "Сочи" и "Зенитом" 7
Ибрагимович: все, кто вернулся в "Милан", не смогли добиться успеха. Сказал себе: буду Златаном и изменю всё
Источник: РФС отказался переносить заседание КДК по делу Тедеско 5
Песьяков догнал Гильерме и Шунина по количеству "сухих" матчей в сезоне 2
Кокорин пропустит матч с "Зенитом" 37
"Спартак" просит перенести заседание КДК по делу Тедеско 10
Все новости
-