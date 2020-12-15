Сообщается, что наставник красно-белых, скорее всего, получит дисквалификацию. Вопрос только в количестве матчей.
Напомним, что заседание КДК назначено на сегодня. Начало - в 15:00 мск.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Источник: РФС отказался переносить заседание КДК по делу Тедеско
Российский футбольный союз отказался переносить заседание КДК по делу главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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