Источник: РФС отказался переносить заседание КДК по делу Тедеско

Российский футбольный союз отказался переносить заседание КДК по делу главного тренера " Спартака " Доменико Тедеско.

Фото: ФК "Спартак"

Сообщается, что наставник красно-белых, скорее всего, получит дисквалификацию. Вопрос только в количестве матчей.



Напомним, что заседание КДК назначено на сегодня. Начало - в 15:00 мск.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова