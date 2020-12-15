Сообщается, что казанский клуб заплатит "Тамбову" за переход защитника Грицаенко и нападающего Костюкова 100 млн рублей.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Грицаенко провел 11 матчей и забил 1 мяч, в активе 29-летнего Костюкова 17 матчей, в которых он забил 1 мяч.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Рубин" заплатит 100 млн рублей за Грицаенко и Костюкова
Игроки "Тамбова" Алексей Грицаенко и Михаил Костюк перейдут в "Рубин".
Фото: Sportbox
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