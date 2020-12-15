Вратарь "Динамо" Антон Шунин в игре с "Зенитом" (1:3) провел свой 282-й матч за бело-голубых. Этот показатель стал рекордным в российской истории "Динамо". Прежнее достижение принадлежало защитнику Александру Точилину, который провел за команду 281 игру.
Из своих 282 матчей Шунин 103 завершил "всухую". Количество пропущенных им в воротах "Динамо" голов составило 297.
Шунин стал рекордсменом по матчам за "Динамо" в российской истории
Голкипер "Динамо" Антон Шунин в матче 18 тура РПЛ против "Зенита" (1:3) сыграл свою 282-ую игру за клуб, что является новым рекордом в российской истории бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
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