"На самом деле, я сейчас до конца не знаю, кто это сделал и кому это было нужно. Это реально выдуманная статья про кокаин. Я в жизни никогда не пробовал кокаин, не было такого", - сказал Игнатьев в интервью на ютуб-канале "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Игнатьев в составе "Рубина" провел 12 матчей и забил 2 мяча.
Игнатьев: я в жизни никогда не пробовал кокаин
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев прокомментировал историю с кокаином.
Фото: ФК "Рубин"
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