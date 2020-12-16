Игонин: думаю, Семак останется в "Зените" вне зависимости от результата матча со "Спартаком"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ.
Сегодня, 16 декабря, "Зенит" будет принимать "Спартак". Матч будет проходить на фоне слухов о возможном увольнении из питерского клуба Сергея Семака.

Ранее "Зенит" провально выступил в Лиге чемпионов. Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в своей группе. "Зенит" уже второй сезон подряд досрочно завершает еврокубковый сезон. В этот раз питерцы и вовсе набрали лишь одно очко.

"Если "Зенит" сегодня проиграет, это не станет критическим для положения Семака. Если бы поражения в еврокубках сложились в одно с положением в РПЛ, то, возможно, выводы были бы сделаны не его в пользу. Я думаю, что Семак останется в "Зените" в любом случае", - цитирует Игонина Sport24.

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Теги: Семак Зенит Игонин
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