"Матч ТВ" сменил комментатора на матч "Зенит" - "Спартак"



"Матч ТВ" решил сменить комментатора на матч 19-го тура РПЛ " Зенит " - " Спартак ".

Фото: Матч ТВ

Как сообщила пресс-служба телеканала, работать на матче на "Газпром Арене" будут Михаил Моссаковский и Сергей Акулинин. При этом ранее сообщалось, что Моссаковский будет работать на матче вместе с Денисом Казанским.



Причина замены пока неизвестна. Сам Казанский будет вести программу "Все на футбол" из студии в Останкино. По одной из версий, причиной замены стала болезнь Георгия Черданцева, который обычно ведёт программу "Все на футбол".



Что касается Акулинина, то он является шеф-продюсером "Матч ТВ" и креативным продюсером "Матч! Премьер".