"Многие моменты у нас получились. Мы не давали играть "Краснодару" в его любимый футбол, в завершающей части поля. К сожалению, сами привезли себе гол. Постоянно об этом говорили, что нельзя так рисковать. Допустили глупую ошибку", - сказал Рахимов.
Главный тренер "Уфы" добавил, что после пропущенного гола его команда сумела перестроиться и стала действовать по-другому, однако при завершении атак играла неубедительно.
Источник: Матч ТВ
Рахимов - об игре с "Краснодаром": сами привезли себе гол, допустили глупую ошибку
Наставник "Уфы" Рашид Рахимов высказался о поражении его команды в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:1).
Фото: РИА Новости
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