Рахимов - об игре с "Краснодаром": сами привезли себе гол, допустили глупую ошибку

Наставник "Уфы" Рашид Рахимов высказался о поражении его команды в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:1).

Фото: РИА Новости