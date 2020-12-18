"Компенсация в 500 тыс. рублей? Не думаю, что это соответствует делу. Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Мне кажется, вам самим это всё надоело. Вас ещё минимум раз заставят тут помёрзнуть. Настроение у меня хорошее. У нас сейчас третий период", - заявил Широков.
Напомним, инцидент с участием экс-игрока сборной России Романа Широкова произошел летом этого года на турнире любительских команд. Выступая за сборную "Матч ТВ", Широков в одном из эпизодов матча посчитал, что на нем были нарушены правила в пределах штрафной площади. Арбитр той встречи Никита Данченков пенальти не поставил, Широков начал его оскорблять. После того, как футболисту была показана красная карточка, Широков избил судью.
Источник: Чемпионат
Широков: компенсация в 500 тыс. рублей? Не думаю, что это соответствует делу
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал сумму компенсации, которую запросила сторона потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.
Фото: Чемпионат
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