"Динамо" сообщило о расставании с Раушем

Напомним, что Рауш пополнил состав "Динамо" в январе 2018 года, перейдя из "Кельна". Защитник провел за "бело-голубых" 48 игр, в которых забил два гола и сделал восемь голевых передач.
?? Константин Рауш покидает «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 19, 2020
У защитника закончился срок действия трудового договора.
? Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018-го года. За четыре сезона Костя сыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.
? Спасибо, Костя! Желаем удачи! pic.twitter.com/EFMAxBhUo7
Источник: твиттер ФК "Динамо"