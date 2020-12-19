"Динамо" сообщило о расставании с Раушем

?? Константин Рауш покидает «Динамо»



У защитника закончился срок действия трудового договора.



? Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018-го года. За четыре сезона Костя сыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.



? Спасибо, Костя! Желаем удачи! pic.twitter.com/EFMAxBhUo7