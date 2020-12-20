"Думаю, он получит огромный штраф, но, к сожалению, на него это не подействует. Сегодняшний стимул для футболиста, то есть бабло, для него не работает. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила", - сказал Ловчев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин отправился отдыхать на Мальдивы, не выполнив требования со стороны руководства "Спартака". В клубе хотели, чтобы игрок некоторое время оставался в России и индивидуально тренировался.
Источник: Спорт-Экспресс
Ловчев - о Кокорине: тюрьма его ничему не научила
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался об отъезде форварда "красно-белых" Александра Кокорина на Мальдивы вопреки требованиям клуба.
Фото: "Спартак"
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