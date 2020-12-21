Напомним, ранее Тедеско сообщил, что не собирается продлевать соглашение со "Спартаком", рассчитанное до конца нынешнего сезона.
"Думаю, что заявление Тедеско об уходе летом из "Спартака" явно не очень хорошо повлияет на команду. Все, что плохо влияет на соперников, будет на руку "Зениту". "Спартаку" будет очень сложно, с точки зрения мотивации внутри команды", - сказал Малафеев.
Отметим, что "Спартак" пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 35 очков. Отставание москвичей от лидирующего "Зенита" составляет шесть баллов.
Источник: Спорт-Экспресс
Малафеев: заявление Тедеско об ходе из "Спартака" не очень хорошо повлияет на команду
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался насчет заявления наставника "Спартака" Доменико Тедеско об уходе по завершении сезона.
Фото: "Спартак"
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