- Почему быстро сдулся Молло? Все видят результативные действия, но кто дорабатывал в обороне, никто не замечает. Было пару конфликтов таких в команде. Молло подавал штрафной, попал в стенку. С ним у мяча стоял еще один игрок. Он бежит назад и не успевает, и Франк [Веркаутерен] начинает говорить - как же ты не успел? И вся команда начинает недоумевать: а как же Молло? Тогда у нас даже теория прекратилась. Это было перед его [тренера] отставкой, когда я дебютировал в Оренбурге, - цитирует Голенкова Metaratings.
Французский форвард Йоан Молло выступал за "Крылья Советов" в период с августа 2015 года по январь 2017 года, после чего перешел в петербургский "Зенит". В этот период Молло провел за самарский клуб 38 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. В сентябре 2018 года француз вернулся в "Крылья", но покинул их уже в январе 2019 года, проведя только 7 игр (1 результативный пас). Бельгийский тренер Франк Веркаутерен работал в "Крыльях Советов" в период с июня 2014 по 31 октября 2016 года. Нападающий Егор Голенков дебютировал в РПЛ 31 октября 2016 года в матче против "Оренбурга" (0:1), в последний день работы Веркаутерена с командой.
Голенков рассказал, как игроки "Крыльев" сорвали занятие из-за отношения тренера к Молло
Форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков рассказал о конфликтах в команде, связанных с французским нападающим Йоаном Молло.
Фото: Getty Images
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