В "Сочи" прокомментировали решения КДК РФС по конфликту в матче со "Спартаком"

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал наказание, вынесенное КДК РФС участникам конфликта в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее стало известно, что КДК оштрафовал тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина на 50 тысяч рублей. Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо был признан невиновным. Помимо этого, КДК наказал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Немецкий специалист получил три матча дисквалификации и был оштрафован на 50 тысяч рублей.

"КДК рассмотрел ситуацию и применил санкцию к Бородину в виде штрафа. Хотя, не понимаю, что он такого сказал, чтобы его штрафовать. Всё остальное достаточно понятно и ожидаемо, мы удовлетворены решением. К ситуации с Жоаозиньо возвращаться уже не хочется", - сказал Рубашко.

Источник: Чемпионат

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Теги: Сочи КДК Рубашко
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