Сообщается, что представители клуба уже связывались с нынешним главным тренером таджикистанского "Истиклола". Напомним, специалист уже работал в Туле в 2018-2020 гг. Кроме того, в его тренерской карьере были такие команды, как московский "Локомотив", воронежский "Факел", подмосковные "Химки" и калининградская "Балтика".
Ранее стало известно, что по итогам сезона-2024/25, в котором "Арсенал" с 41 очком занял десятое место в Первой лиге, тульский клуб расстался с Александром Сторожуком.
Источник: Legalbet
Источник: Игорь Черевченко входит в число кандидатов на пост главного тренера тульского "Арсенала"
По информации СМИ, экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко входит в число претендентов на пост главного тренера тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Зенит"