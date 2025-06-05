"Спартак" совершил ошибку, продлив контракт с Бабичем. Могли найти грамотного человека, например, как Роша в ЦСКА. Руководство "Спартака" не разбирается в футболе, если продлевает контракт с таким игроком. Если хотите занимать высокие места, то от таких избавляться надо. С Бабичем "Спартак" ничего не выиграет. Это противный защитник для кухарок", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Пресс-служба московского "Спартака" 3 июня объявила о продлении контракта с центральным защитником сборной Сербии Срджаном Бабичем. Теперь его соглашение с клубом рассчитано на срок до лета 2027 года.
Срджан Бабич является игроком "Спартака" с августа 2023 года. С тех пор серб на свой счёт записал 55 появлений на поле в официальных матчах, 5 забитых голов, 1 голевую передачу, 17 полученных желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Пономарёв: руководство "Спартака" не разбирается в футболе, если продлевает контракт с Бабичем
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о том, что московский "Спартак" продлил контракт с защитником Срджаном Бабичем.
Фото: ФК "Спартак"