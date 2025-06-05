"Соболева нельзя считать разочарованием сезона. Многие в "Зените" не забивают — там высокая конкуренция. Им не хватает меня в тренерском штабе? Возможно. Такого человека многим не хватает. Мои слова о том, что я готов войти в штаб — это намеки, но никто не соглашается. Я готов войти в штаб Семака, почему нет… Так же, как и в "Спартак" или "Динамо", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой в начале 2025 года, завершив обучение в академии РФС, получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая дала право войти в тренерский штаб команды Российской Премьер-Лиги или стать главным тренером команды Первой лиги.
Петербургский "Зенит" с мая 2018 года выступает под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Вместе с ним сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России, а в сезоне-2024/25 заняли второе место.
Александр Мостовой: готов войти в штаб Семака в "Зените", почему нет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении петербургского "Зенита" в сезоне-2024/25.
Фото: РФС