По словам Игонина, в первую очередь "Зениту" надо укрепить левый фланг обороны. Вместе с тем экс-капитан "сине-бело-голубых" отметил, что оптимальным вариантом стало бы приобретение игрока, который смог бы сыграть как на фланге, так и в центре обороны.
Также Игонин заявил, что "Зениту" не помешал бы еще один опорный хавбек.
"Должны быть данные по отбору такие, как у Оздоева, но еще и чтобы атаковать умел", - отметил бывший игрок петербуржцев.
Кроме того, по словам Игонина, "Зенит" нуждается в усилении атаки.
"Нужен такой игрок, который может забить из ничего, который может сам себе создать момент и его реализовать. У Дзюбы очень хороший КПД, но те моменты, которые он реализует, создаются не им, слишком много должно сложиться", - заявил Игонин.
Источник: "Спорт День за Днем"
Игонин назвал три позиции, которые нужно усилить "Зениту"
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин высказался о том, какие позиции нужно усилить петербургскому клубу.
Фото: "Зенит"
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