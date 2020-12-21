"Тедеско – эмоциональный человек, это был, возможно, эмоциональный всплеск. И я не удивлюсь, если он останется. Но могу сказать, что в российском футболе не любят иностранцев. Иностранных тренеров стараются выжить, потому что коррупционные моменты часто довлеют над результатом. Всех только интересует, как украсть миллион", - сказал Селюк.
Напомним, ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом. Срок действия соглашения истекает по завершении сезона. При этом сообщалось, что "Спартак" может расторгнуть договор с Тедеско досрочно. По данным СМИ, руководство "красно-белых" рассматривает такой вариант.
Источник: Советский спорт
Селюк: не удивлюсь, если Тедеско останется в "Спартаке"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался насчет заявления Доменико Тедеско о намерении уйти из "Спартака".
Фото: "Спартак"
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