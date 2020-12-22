Гинер: считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о конфликтной ситуации с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
"Считаю, что руководитель - не важно, клуба, сборной или еще чего-то - не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?" - сказал Гинер.

Ранее Черчесов раскритиковал некоторых игроков национальной команды, среди которых был и форвард ЦСКА Федор Чалов. Черчесов заявил, что для него предпочтительней "бездарный" Заболотный, чем талантливый Чалов. Позже на официальном сайте "армейцев" появилось заявление в адрес Черчесова.

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги Наций и осталась в дивизионе В. Соперниками команды Черчесова были Венгрия, Сербия и Турция.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 16 матчей и забил 5 мячей.

Источник: "СЭ"

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Теги: Черчесов Гинер Сборная России ЦСКА
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