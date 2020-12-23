Акинфеев может стать депутатом Госдумы в 2021 году. Выборы назначены на сентябрь.
По данным источника, сейчас только началось формирование списка кандидатов в Госдуму, который должен будет сформирован к началу февраля.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний Акинфеев в составе ЦСКА провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей.
Источник: "Ведомости"
Акинфеев может стать депутатом Госдумы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может пройти в Госдуму от партии "Единая Россия".
Фото: ПФК ЦСКА
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