— Я верю в хорошее будущее "Локомотива" под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам, — приводит слова Кикнадзе matchtv.ru
Кикнадзе был генеральным директором "Локомотива" с декабря 2018 года. Вчера он уступил свой пост Владмиру Леонченко.
Марко Николич возглавил "железнодорожников" 1 июня 2020 года. В текущем сезоне клуб с 28 очками после 19 туров занимает восьмую строчку Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Кикнадзе: я верю в хорошее будущее "Локомотива" под руководством Николича
Бывший генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о тренере команды Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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