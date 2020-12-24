"Шунин, Мевля, Влашич и Берг". Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги. View this post on Instagram A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) Напомним, что сезон чемпионата России предварительно возобновится 27 февраля. Источник: инстаграм Вадима Евсеева Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:28 Автор: Андрей Бабич Теги: Влашич Мевля Шунин Берг Евсеев Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5