Напомним, что этот пост занял бывший игрок "Локомотива" и "Торпедо" Владимир Леонченко.
"Более очевидным вариантом была "партия" Бориса Ротенберга-младшего. Об этом говорили многие в "Локомотиве" и вокруг него, эту идею активно поддерживали.
Более того, вместе с Ротенбергом в управление "Локомотива" должны были войти Олег Самсонов и Виктор Файзулин, знакомые друг с другом еще по "Зениту". Связка Ротенберга, Самсонова и Файзулина должна была работать в "Локо" вместе", - написал Нобель в своем телеграм-канале.
Напомним, что по итогам заседания акционеров "Локомотива" было принято решение отправить в отставку генерального директора Василия Кикнадзе. Также клуб покинул председатель совета директоров Анатолий Мещеряков в связи с переходом на новое место работы. Их места заняли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
Борис Ротенберг-младший выступает за "Локомотив" с 2016 года. Последний матч в составе "железнодорожников" он провел в сезоне 2018/2019. В период с 2006 по 2010 год Ротенберг-младший защищал цвета петербургского "Зенита".
Нобель: связка Ротенберга-младшего, Файзулина и Самсонова могла работать в "Локо" вместо Леонченко
Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о кандидатах, которые претендовали на должность гендиректора "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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