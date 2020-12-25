- Редкая ситуация, когда один тренер работает при трёх разных директорах. Видимо, замену найти оказалось непросто, вот и отложили решение проблемы на конец весны, - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Главный тренер Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в октябре 2019 года при генеральном директоре Томасе Цорне, которого в июле 2020 года сменил на этом посту Шамиль Газизов. 8 декабря Газизов также оставил должность. 16 декабря после проигранного матча с "Зенитом" (1:3) Тедеско заявил, что не собирается продлевать соглашение со "Спартаком". Сегодня клуб выпустил заявление о том, что немецкий специалист отработает свой контракт до конца.
Геркус - о Тедеско: редкая ситуация, когда один тренер работает при трех разных директорах
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ситуацию в "Спартаке", сложившуюся вокруг главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Локомотив"
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