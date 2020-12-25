"Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день.
Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится", - заявил Широков.
Сегодня суд приговорил экс-футболиста сборной России Романа Широкова к штрафу в 100 тыс. рублей и 100 часам общественных работ.
Широков обвинялся в избиении арбитра Никиты Данченкова.
Напомним,инцидент с участием экс-игрока сборной России Романа Широкова произошел летом этого года на турнире любительских команд. Выступая за сборную "Матч ТВ", Широков в одном из эпизодов матча посчитал, что на нем были нарушены правила в пределах штрафной площади. Арбитр той встречи Никита Данченков пенальти не поставил, Широков начал его оскорблять. После того, как футболисту была показана красная карточка, Широков избил судью.
Источник: Чемпионат
Широков прокомментировал вердикт суда
Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на вердикт суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!