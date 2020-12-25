"Не соглашусь с призывом, что в нашем чемпионате нужно отменить лимит, чтобы играли одни легионеры. Не совсем понимаю, где мы будем черпать футболистов для сборной? Для чего огромное количество мальчишек занимаются футболом? Чтобы на их местах играли сплошные легионеры? Я патриотичен, не хочу смотреть тот футбол, который сейчас в Англии", - заявил Нигматуллин.
Сейчас в Российской Премьер-лиге действует лимит по схеме "8+17". Это означает, что в заявке команды на сезон из 25 футболистов может быть максимум 8 иностранных игроков. До этого в высшем дивизионе российского футбола был лимит "6+5", по этой схеме одновременно на поле не могло быть больше шести зарубежных футболистов.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в связи с плохими результатами российских команд в еврокубках, может быть изменение формата лимита на легионеров.
Источник: Чемпионат
Нигматуллин: не соглашусь, что необходимо отменять лимит на легионеров
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!